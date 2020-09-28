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Bingöl'de ambulansa taşlı, sopalı saldırı

Bingöl'de 17 yaşındaki Mikail Tungal'ın attan düşmesi üzerine çağrılan ambulansın geç geldiğini iddia eden yaralı yakınları, ambulansa taş ve sopalarla saldırdı.

Bingöl'de ambulansa taşlı, sopalı saldırı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, attan düşen Mikail Tungal'ın (17) yakınları, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin geç geldiği iddiasıyla taş ve sopalarla saldırdıkları ambulansın camlarını kırdı. Saldırı nedeniyle güçlükle hastaneye götürülen Tungal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay, Karlıova'ya 45 kilometre uzaklıkta bulunan Bağlıisa köyüne bağlı Ulupınar mezrasında meydana geldi.

Bingöl'de ambulansa taşlı, sopalı saldırı

Attan düşmesi sonucu ağır yaralanan Mikail Tungal'ın yakınları, durumu 112 Acil Servis'e haber verdi. Yaralı yakınları, sağlık ekibi olay yerine ulaşınca geç geldikleri iddiasıyla ambulanslarına taş ve sopalar ile saldırdı. Tungal'ın yakınları, ambulansın camlarını kırdı. Sağlık ekibi, saldırıya rağmen Tungal'ı güçlükle Karlıova Devlet Hastanesi'ne yetiştirdi. Hemen müdahale edilen Mikail Tungal, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bingöl'de ambulansa taşlı, sopalı saldırı

Berna Akkaya
Editör


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