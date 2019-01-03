Bingöl’de aranan 30 şahıs yakalandı

Bingöl'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada aranan 30 kişi yakalanırken, 32 aracada trafik cezası uygulandığı bildirildi.

Valilik, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan yıl başı günü bin 197 personelin huzur ve güven uygulaması yaptığını aktardı.

Açıklamada, "10 bin 249 şahıs sorgulanmış, çeşitli suçlardan aranan 30 kişi yakalanmış, 4 bin 341 araç sorgulanmış 32 araca trafik cezası uygulanarak, 11 araç trafikten men edilmiş, 3 şahsa Kabahatler Kanunundan işlem yapılmıştır" denildi.

Öte yandan güvenlik güçlerinin, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin sağlanması kapsamında suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği kaydedildi.

Kaynak: İHA