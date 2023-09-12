Bingöl’de ’Bal avcıları’ arı takibi yaparak doğal bala ulaşıyor

Bingöl'de 3 günlük arı takibinin ardından ormanlık alandaki arı yuvasını bulan "Bal avcıları', bir ağaç içinde yaklaşık 7 kilo doğal balı bularak hedeflerine ulaştı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Bingöl’de ’Bal avcıları’ arı takibi yaparak doğal bala ulaşıyor

Bingöl'de 3 günlük arı takibinin ardından ormanlık alandaki arı yuvasını bulan "Bal avcıları', bir ağaç içinde yaklaşık 7 kilo doğal balı bularak hedeflerine ulaştı.

Bingöl'de yaşayan ve her sene havaların serinlemesiyle birlikte doğal bal avına çıkan "Bal avcıları', bu sene de geleneği bozmadı. Merkeze bağlı Göltepesi köyünün yaylasında arı takibi yapan 6 kişilik grup, yaklaşık 3 günün sonunda hem arı yuvasını hem de balları buldu. Arıların kendilerini sokmaması için buldukları yuvaların ağzını yapraklarla kapatan avcılar, daha sonra peteklere ve arılara zarar vermeden hassas bir şekilde ağacı tıraşlayıp balı bulundukları yerden çıkardı. Bir ağaç içinde yaklaşık 7 kilo balı özverili bir şekilde çıkaran bal avcıları, arıları da kovanlara alarak götürdü.

3 günlük "Tatlı" serüveni anlatan bal avcısı Sait Korkmaz, söz konusu balların içinde ilaçlama ve şekerin olmadığını söyledi. Korkmaz, "Takip ettiğimiz arıyı bu ağaca kadar getirdik. Arılar burada yuva kurmuş. Bu yuvalarından 6-7 kilo balımızı çıkardık. Bu doğal bir baldır, hiçbir ilaçlama ve şeker içinde yoktur. Tamamen organiktir. Bu aynı zamanda bir şifa kaynağıdır. Üç günlük bir zahmet sonucu mükafatımızı aldık. Bu mükafatla sofralarımızı biraz bereketlendirdik. Arılarımızı da alıp buradan götüreceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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