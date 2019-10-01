Bingöl’de bataklığa saplanan inek kurtarıldı

Bingöl'de bataklığa saplanan inek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, merkeze bağlı Eski Şenik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bir çiftçiye ait inek girdiği bataklığa saplandı. Sahibi ineği çıkaramayınca durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri,olay yerine giderek halat yardımıyla kurtarma çalışması yaptı. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu hayvan bataklıktan kurtarıldı.

Sahibine teslim edilen ineğin sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA