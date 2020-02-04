Bingöl’de bir ilçede taşımalı eğitime ara verildi

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde taşımalı eğitim gören öğrenciler ile hamile ve engelli kamu personelinin, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

Bingöl genelinde etkili olan kar yağışının ardından Kiğı ilçesinde de taşımalı eğitime 5 Şubat Çarşamba (yarın) günü ara verildiği açıklandı.

Kiğı kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Kiğı ilçemizde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 5 Şubat Çarşamba günü taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz ile hamile ve engelli kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır" denildi.

Kaynak: İHA