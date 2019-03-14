Bingöl’de dağ keçileri görüntülendi

Bingöl'de kaçak avlanmayı önlemek için çalışma yapan ekipler, yiyecek arayan dağ keçilerini görüntüledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında Kigı ilçesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışması sırasında yaban keçilerinin karlı yolları aşarak yiyecek araması da objektiflerine yansıdı.

Bölgeye dağ keçileri ve yaban hayvanları için zaman zaman yem ile saman bırakıldığı da bildirildi.

Kaynak: İHA