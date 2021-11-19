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Bingöl'de deprem mi oldu 19 Kasım 2021? Bingöl neden sallandı 19 Kasım 2021?

Son dakika haberine göre Bingöl'de hissedilen bir deprem meydana geldi. Peki, Bingöl'de deprem mi oldu 19 Kasım 2021? Bingöl neden sallandı 19 Kasım 2021? İşte detaylar...

Bingöl'de deprem mi oldu 19 Kasım 2021? Bingöl neden sallandı 19 Kasım 2021?

Bingöl'de hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin yaşanmasının ardından, ilçelerde yaşayan vatandaşlar sosyal medyada depremi hissettiklerini dair mesajlar paylaştı. Peki, Bingöl'de deprem mi oldu 19 Kasım 2021? Bingöl neden sallandı 19 Kasım 2021? Detaylar haberimizin devamında...

Bingöl'de deprem mi oldu 19 Kasım 2021? Bingöl neden sallandı 19 Kasım 2021?

BİNGÖL'DE DEPREM Mİ OLDU 19 KASIM 2021? BİNGÖL NEDEN SALLANDI 19 KASIM 2021?

AFAD'dan gelen bilgiye göre, Erzurum'un Köprüköy ilçesinde saat 15.40'ta 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu sebeple çevre illerden de deprem şiddeti hissedildi.

AFAD verilerine göre  Erzurum'ın Köprüköy ilçesinde saat 15.40'da yerin 6,94 km altında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem 5.0 km derinlikte yerin 5.2 büyüklüğünde meydana geldi.

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada," Erzurum'un Köprüköy ilçesinde saat 15.40'ta 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

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