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Bingöl'de domuz sürüsü köye indi

BİNGÖL'de havaların soğumasıyla yiyecek sıkıntısı çeken domuz sürüsü köye indi.

Bingöl'de domuz sürüsü köye indi

BİNGÖL'de havaların soğumasıyla yiyecek sıkıntısı çeken domuz sürüsü köye indi.

Bingöl'de yoğun kar nedeniyle doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken domuz sürüsü, merkeze bağlı Çan köyüne indi. Sürü halinde gezen domuzların oluşturdukları ilginç görüntü, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

FOTOĞRAFLI

DHA

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