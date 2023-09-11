Bingöl’de eğitim-öğretim yılının ilk ders zili çaldı

Bingöl'de 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle düzenlenen törende konuşan Vali Usta, "İnşallah bu eğitim-öğretim yılında bilgi ve teknolojiyle yoğrulmuş, nitelikli insan gücüyle şaha kalkmış, büyük ve güçlü Türkiye...

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Bingöl’de eğitim-öğretim yılının ilk ders zili çaldı

Bingöl'de 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle düzenlenen törende konuşan Vali Usta, "İnşallah bu eğitim-öğretim yılında bilgi ve teknolojiyle yoğrulmuş, nitelikli insan gücüyle şaha kalkmış, büyük ve güçlü Türkiye yüzyılı için bir fırsat ve başlangıç olacaktır. Bizler, büyük idealleri olan bir milletiz" dedi.

Bingöl'de 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle merkez Şehit Mustafa Gündoğdu İlköğretim Okulu'nda tören düzenlendi.

Törene Vali Ahmet Hamdi Usta, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, kurum amirleri ve veliler katıldı. Eğitim öğretim yılının başlamasıyla ilgili bir konuşma yapan Vali Usta, öğrencilerle dolu okul manzarasını özlediklerini belirtti.

Vali Usta, "Uzun bir tatil döneminden sonra öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle, velilerimizle, sınıflarımızla buluşmayı nasip eden rabbimize şükür ediyoruz. Bu manzarayı hakikaten özlemişiz. Kıymetli konuklar, her başlangıç yeni bir fırsattır. İnşallah bu eğitim-öğretim yılında bilgi ve teknolojiyle yoğrulmuş, nitelikli insan gücüyle şaha kalkmış, büyük ve güçlü Türkiye yüzyılı için bir fırsat ve başlangıç olacaktır. Bizler, büyük idealleri olan bir milletiz. Düne, bugüne ve yarına dair adalet ve merhametle yoğrulmuş bir medeniyetin takipçileriyiz. Bu nedenle hedeflerimiz ulaşma yolunda insanımızın eğitimini, ufkunu bilgi ve birikimini öncelikli mesele olarak görüyoruz" dedi.

Vali Usta'nın konuşmasının ardından ilkokula yeni başlayan öğrencilere, akranları tarafından gül takdim edilirken, tören valinin sınıf ziyaretinin ardından sona erdi.

Bingöl’de eğitim-öğretim yılının ilk ders zili çaldı

Bingöl’de eğitim-öğretim yılının ilk ders zili çaldı

Bingöl’de eğitim-öğretim yılının ilk ders zili çaldı

Bingöl’de eğitim-öğretim yılının ilk ders zili çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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