Bingöl’de eğitime bir gün ara verildi

Bingöl Valiliği, ilk ve ortaokulların 1 gün tatil edildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu merkez ve merkeze bağlı belde ve köy okullarımızda eğitim gören okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz için olumsuz hava koşulları nedeniyle 15.01.2019 Salı günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Lise ve diğer kurumlarımızda eğitime devam edilecektir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel de aynı gün izinli sayılacaktır" denildi.

Kaynak: İHA