Bingöl'de foto kapanlara takılan hayvanların ilginç görüntüleri

Bingöl'de çeşitli bölgelere kurulan fotokapanlara yaban hayvanlarının görüntüleri yansıdı. Görüntülerde, bir köpeğin ayı ile yavrusunu kovaladığı anlar da yer aldı.

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Bingöl'de foto kapanlara takılan hayvanların ilginç görüntüleri

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl Şube Müdürlüğü ekipleri, koruma ve kontrol, biyolojik çeşitlilik takibi ve biyolojik kaçakçılığı önleme çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, kaçak avlanmayla mücadele kapsamında, yaban hayatının yoğun olduğu çeşitli bölgelere fotokapanlar yerleştiriyor.

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FOTOKAPANA TAKILAN HAYVANLARIN GÖRÜNTÜLERİ İLGİ ÇEKTİ

Kurt ve dağ keçisinin aynı noktadan farklı zamanlarda geçişi, ilkbahar ve yaz döneminde fotokapanlarla doğal ortamlarında görüntülendi.

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Görüntülerde, bir köpeğin ayı ile yavrusunu kovaladığı anlar da yer aldı.

KAYNAK: AA

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