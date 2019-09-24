Bingöl’de "Guldar Domatesi” için coğrafi işaret adımı

BİNGÖL (İHA) – Bingöl'de Guldar domatesinin coğrafi işaret tescilinin yapılması için sürdürülen çalışmalar kapsamında tat testi gerçekleştirildi.

Bingöl Üniversitesi (BÜ) Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Ziraat Fakültesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yürüttüğü Guldar domatesinin coğrafi işaret tescilinin yapılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Bu kapsamda kentin sınırları içerisinde iki farklı lokasyonda yetiştirilen 7 adet domates çeşidinin tat testi, jüri tarafından gerçekleştirildi.

Guldar domatesinin lezzet açısından dünyanın en önemli tatlarından biri olduğunu belirten BÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdullah Taşkesen, "Türkiye'de en fazla domates üretimi sırayla Antalya, Bursa, Manisa, İzmir ve Mersin'de yapılıyor. Ancak, lezzet bakımında Bingöl Guldar domatesi olağanüstü bir tat. Keşfedilmemiş Guldar domatesi ile birlikte Bilecik Çaltı domatesi de önemli bir lezzete sahiptir. Bu olağanüstü lezzetin Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılması için ilk adımı atıyoruz. Mesela dünyanın en zenginleri Bilecik Çaltı'dan sürekli domates siparişi verip özel mutfaklarında tüketiyorlar. Çaltı domatesi nispeten de olsa biliniyor. Bingöl Guldar domatesi gibi güzel bir lezzet neden daha güzel bir şekilde tanıtılmasın ki. Ziraat Fakültemiz öncülüğünde üniversite olarak bütün gayretimizle Guldar domatesine coğrafi işaret verilmesi için çalışacağız" dedi.

Proje hakkında bilgi veren Merkezin Müdürü Doç. Dr. Nusret Özbay ise, "Yerel tohumların kayıt altına alınması ve korunması önemli. Bu bağlamda yürütülen arazi ve laboratuvar çalışmaları devam ediyor. Araştırma sonuçlarının rapor ve yayın haline dönüştürülecek. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte, Bingöl ile özdeşleşen Guldar domatesi için coğrafi işaret alınması noktasında girişimlerimizi de başlatacağız " diye konuştu.

Tat testi, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Çiftci, Prof. Dr. Abdullah Taşkesen, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Kağan Kökten, Merkez Müdürü Doç. Dr. Nusret Özbay, Tarım İl Müdürü Burhan Bahadır, Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Yılmaz Çapak, Ziraat Odası Başkanı Mustafa Karaaslan,Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Doğan Koç, Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Can Üzer, akademisyenler ve çiftçilerin de aralarında bulunduğu jüri tarafından değerlendirildi.

Kaynak: İHA