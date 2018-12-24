Bingöl’de hafif ticari araç dereye indi:2 yaralı
Bingöl'de hafif ticari aracın dereye inmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı.
Bingöl'de hafif ticari aracın dereye inmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı.
Kaza, Karlıova ilçesi Bahçe yolu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin G. idaresindeki 01 FAK 92 plakalı hafif ticari araç , kar ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprünün yanında yoldan çıkarak dereye girdi.Kazada sürücü ile birlikte 2 kişi hafif yaralandı.
Kaynak: İHA
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