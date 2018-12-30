Bingöl’de hayvanlar için, doğaya yiyecek bırakıldı

Bingöl'de öğrenciler, sokak hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı.

TEMA Vakfı öncülüğünde gönüllü öğrenciler,yem, ekmek ve çeşitli yiyecekleri topladı.Toplanan yiyecekler Merkeze bağlı Mirzan Mahallesi, Çamlık ve Mazrafaki bölgelerinde 3 noktaya bırakıldı.

Yem, tavuk ve ekmekten oluşan yiyecekleri bırakan öğrenciler, kış aylarında sokak hayvanlarının beslenmede zorluk yaşadığını ifade ederek bu çalışmayı yaptıklarını belirtti.

TEMA Temsilcisi Cuma Karaarslan ise, " Öğrencilerimiz, eğitim süreci ve doğal alan çalışmalarını birlikte yürütmektedir. Sınıf içi eğitim ile birlikte doğal varlıklarımızın ve işleyişimizin içinde bir nebze olsun katkı sunmuşlardır. Bu tür faaliyetler hem çocuklarımızın sevgisinin pekişmesi hem de diğer insanlarımızın olumsuz çevre koşullarına rağmen farkındalığın artması için önemli bir çalışmadır. Çocuklarımız bu gün kentsel alanda gerçekleştiremediği ve giderek bina yığınına dönen, aslında doğaya ve insana uymayan sıkışmalardan dolayı rahatça bir faaliyet gerçekleştirdi. Tüm halkımız yol boylarında ya da açık alanlara kediler, köpekler, kuşlar için biraz ekmek bir avuç yem bırakmasıyla hayvanların kışı ölmeden geçirmelerine katkı sunacaktır"dedi.

Kaynak: İHA