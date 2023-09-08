Bingöl’de ‘Herkes için Erişilebilir Kaldırımlar’ projesinin startı verildi

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, "Herkes için Erişilebilir Kaldırımlar" projesine start verdi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Bingöl’de ‘Herkes için Erişilebilir Kaldırımlar’ projesinin startı verildi

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, "Herkes için Erişilebilir Kaldırımlar" projesine start verdi. Çalışma ile ana arterlerdeki kaldırımlar özel gereksinimli bireylerin de rahatlıkla kullanabileceği bir hale dönüştürülecek.

Bingöl Belediyesi, şehirdeki kaldırımlarda yeni bir dönüşüme imza attı. Şehirdeki ana arterlerde bulunan kaldırımlar, hareket kısıtlılığı yaşayan özel gereksimli vatandaşlar başta olmak üzere herkes için kullanılabilir hale gelecek. İnönü Caddesi'nde çalışmalara start veren belediye, proje ile özel gereksinimli vatandaşların yaşamını zorlaştıran engelleri ortadan kaldırarak, rampa ve hissedilebilir thermoplastik düzenlemesi yapacak. Çalışmaların İnönü Caddesi'nin ardından Hastane, Genç, Kültür, Feyzullah Karaarslan, Bülent Arınç, Şehit Mustafa Gündoğdu ve Bayındır caddelerinde devam edeceği bildirildi.

Projeye dair yazılı açıklama yapan Belediye Başkanı Erdal Arıkan, "İlimizdeki araç ve yaya trafiğini rahat hale dönüştürmek, daha güvenli, daha konforlu yol ve kaldırım ağları inşa etmek için programlı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle çarşı merkezinde trafiğin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda yol genişletme çalışmalarımızı sürdürürken, kaldırımlarımızı da daha geniş ve herkes için erişilebilir hale dönüştürüyoruz. Şehrimizin her iki yakasında ana arterlerdeki kaldırımlarımızı özel gereksinimli vatandaşlar başta olmak üzere herkes için kullanılabilir hale dönüştüreceğiz. Engelli kardeşlerimiz için her alanda çalışma yürüterek, onların yaşam kalitelerini arttırmaya yönelik her geçen gün çalışmalarımıza bir yenisini ekliyoruz. Sosyal yaşam merkezimiz ile onlara yeni bir sosyal yaşam alanı sağlamanın yanı sıra bu kardeşlerimize yönelik faaliyet gösteren dernek ve özel çalışmaları da ayrıca destekliyoruz. Vizyon projelerimizi bir bir hayata geçirirken, bu şehirde nefes alan her bir vatandaşımızın yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu projemizin de şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yapılan çalışmalar için Belediye Başkanı Erdal Arıkan'a teşekkür eden engelli Muhittin Yıldız, "Kaldırımlara inip çıkmak engellinin bir hayat parçasıdır. Mağazalarımıza, dükkanlarımıza ve iş yerlerimize engelli vatandaşların da ulaşması çok önemlidir" dedi.

Bingöl’de ‘Herkes için Erişilebilir Kaldırımlar’ projesinin startı verildi

Bingöl’de ‘Herkes için Erişilebilir Kaldırımlar’ projesinin startı verildi

Bingöl’de ‘Herkes için Erişilebilir Kaldırımlar’ projesinin startı verildi

Bingöl’de ‘Herkes için Erişilebilir Kaldırımlar’ projesinin startı verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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