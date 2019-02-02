Bingöl’de ihtiyaç sahiplerine soba desteği

Bingöl'ün Genç ilçesinde bazı köylerdeki ihtiyaç sahiplerine soba dağıtımı yapıldı.

Genç ilçe Orman İşletme Şefliği tarafından hazırlanan Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında, soba dağıtımı yapıldı.Proje kapsamında Sarısaman köyünde soba dağıtımı yapılırken, Keklikdere, Yeşildere ve Çevirme köylerinde de dağıtıma önümüzde günlerde devam edilecek.Toplamda 4 köyde 52 sobanın dağıtılacağı bildirildi.

Ayrıca proje kapsamında sulama kanalları, güneş enerjisi, mantolama, arazi damlama sistemi, ceviz ve badem fidanı dağıtımı, arazi ıslahı yanı sıra çiftçi eğitimleri, meslek edindirme ile el sanatları kursları gibi birçok faaliyet gerçekleştirileceği aktarıldı.

Kaynak: İHA