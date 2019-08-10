Bingöl'de iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Musab Aydar (18) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Karlıova ilçesinde meydana geldi. Taşlıçay köyünde, iki aile arasında bilinmeyen nedenle tartışma başladı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Aydar ailesinden kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralananlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karlıova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralılardan Musab Aydar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, güvenlik önlemi alarak, olayın yaşandığı Taşlıçay köyüne giriş- çıkışları kapattı.

DHA