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Bingöl’de iki ilçede eğitime 1 gün ara verildi

Bingöl'de olumsuz hava koşulları nedeniyle iki ilçenin tamamında, merkez ve diğer ilçelerde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Bingöl’de iki ilçede eğitime 1 gün ara verildi

Bingöl'de olumsuz hava koşulları nedeniyle iki ilçenin tamamında, merkez ve diğer ilçelerde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "Devam eden olumsuz hava koşulları (buzlanma ve don) nedeniyle Solhan ve Karlıova ilçelerimizde tüm okullarda, il merkezi ve diğer ilçelerimizde ise taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Kaynak: İHA




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