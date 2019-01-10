Bingöl’de jandarma 148 faili meçhul olayı aydınlattı, 198 kişi tutuklandı

Bingöl "de jandarma ekipleri tarafından geçtiğimiz yıl yapılan çalışmalarda 148 faili meçhul olayın aydınlatıldığı, çeşitli suçlardan aranan 198 şahsın ise tutuklandığını bildirdi.

Bingöl Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı 2018 faaliyet raporunu açıkladı.

2018 yılı içinde 757 asayiş olayının meydana geldiğini ve bunlardan 721'inin aydınlatıldığı ifade edilen raporda, "Olaylar en fazla merkez ilçe ve Karlıova ilçelerinde meydana gelmiş, meydana gelen olaylardan kasten yaralama, tehdit, ev, işyerinden hırsızlık ve mala zarar verme olaylarının öne çıktığı görülmüştür. Geçmiş yıllarda meydana gelen faili meçhul olaylara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 148 faili meçhul olayın aydınlatılması sağlanmıştır. Huzur ve güven uygulamaları, önleyici hizmet devriyeleri, yol kontrol ve arama faaliyetleri ile özel maksatlı teşkil edilen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, 142 bin 627 şahıs sorgulanmış olup, toplam 15 bin 336 aranan şahıs terör suçlarından 51, Kaçakçılık suçlarından 99, Asayiş suçlarından 892 ve Askeri suçlardan 14 bin 294 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem yapılmış, 198 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.

Raporda ayrıca Jandarma trafik sorumluluk bölgesinde 187 trafik kazasının meydana geldiği bunlardan 4'ünün ölümlü, 128'inin yaralamalı, 55'inin maddi hasarlı olduğu bildirildi.

Kaynak: İHA