Bingöl’de "Kadın, Emek ve Adalet" Paneli

Bingöl Üniversitesinde (BÜ) "Kadın, Emek ve Adalet" Paneli düzenlendi.

BÜ Kadın ve Aile Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından "Kadın, Emek ve Adalet" paneli Enstitüler Konferans Salonunda düzenlendi. Moderatörlüğünü Öğretim üyesi Dr. Melek Halifeoğlu'nun yaptığı programda Sosyolog ve Siyaset Bilimci Prof. Dr. Abdullah Taşkesen, Kırıkkale Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Hidayet Şefkatli Tuksal ile Aktivist Mehtap Toruntay panelist olarak yer aldı. Panele dinleyici olarak Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Çiftci, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Şiddetin eşit olmayan güç ilişkilerinden kaynaklanan bir olgu olduğunu belirten Prof. Dr. Abdullah Taşkesen, "Bu, bilhassa kadına yönelik işlenen bir durum halindedir. Şunu söylemek istiyorum. Ne olursunuz kadınlara karşı yumuşak davranın. Kadınlara karşı kullandığınız dil güzel olsun" dedi.

Öğretim Üyesi Hidayet Şefkatli Tuksal'da toplumda kadın ve kadının yaşantı dünyasında kadının karşılaştığı sorunlara değindi.

Kadının ev işlerini yapan bir figür olarak görüldüğünü belirten Tuksal, "Kadın meselesi sadece devlet kurumlarının ya da üst makamlardan birinin kadınların haklarını tanıması meselesi değildir. Yasalarımız baktığımız zaman hiçbir problem yok. Bu yasalarda tam olarak sağlanmış durumdadır ama bu yasalarda verilen durumu gündelik hayatımızda ne kadar uygulayabiliyoruz. Bu bizim sorunumunuzdur" ifadelerini kullandı.

Panelistlerden Aktivist Mehtap Toruntay ise," Türkiye'deki toplumsal olaylara baktığımızda kadına yönelik şiddet her zaman birinci gündemi oluşturmuştur. Kadına yönelik şiddet konusu da kadının en başta sorunudur. Şiddet konusu en başta konu olduğu için de kadın hakları ve kadının diğer sorunları gündem konusu dahi olamıyor"diye konuştu.

Programın moderatörü Halifeoğlu'da "Dikkat edilmesi gereken bir nokta da kadın meselesinin sadece bir cinsiyet meselesi olmamasıdır. Filozof Simon de Beauvoir, "kadın doğulmaz, kadın olunur" sözüyle aslında kadınlık durumunun toplumsal rollerle inşa edildiğinden bahseder. Bu durum aynı şekilde erkeklik durumu için de geçerlidir. Bu yüzden kadın meselesinin çözümü erkeklerle beraber yürütülecek ve çözüme ulaştırılacak bir durumdur"diyerek sözlerini tamamladı.

Panel, soru ve cevap faslının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA