Bingöl’de kar nedeniyle okullar tatil edildi

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve tüm ilçelerde okullar 1 gün süre ile tatil edildi.

Valilik açıklamasında, "Yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve tüm ilçelerde eğitime 08.01.2019 Salı günü bir gün süre ile ara verilmiştir. Kamudaki engelli ve hamile çalışanlar da idari izinli sayılacaklardır"denildi.

Kaynak: İHA