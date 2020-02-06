Bingöl'de kardan kapanan 179 köyü yolu ulaşıma açıldı

BİNGÖL'de, etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 gün önce kardan kapanan 252 köy yolundan 179'u ulaşıma açıldı.

Bingöl'de kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ulaşımda da aksamalara neden oldu. 2 gün önce kent merkezi ve ilçelere bağlı 252 köy yolu kardan kapandı. İl Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekipleri, başlattıkları çalışmayla kardan kapanan 252 köy yolundan 179'unu ulaşıma açtı. Ekipler, kardan kapalı olan 73 köy yolunda ise çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Kaynak: DHA