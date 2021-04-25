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  3. Bingöl'de kaybolan 91 yaşındaki adamı arama çalışmaları devam ediyor

Bingöl'de kaybolan 91 yaşındaki adamı arama çalışmaları devam ediyor

Bingöl'ün Genç ilçesinde 17 Nisan'da kaybolan 91 yaşındaki kişinin bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.

Bingöl'de kaybolan 91 yaşındaki adamı arama çalışmaları devam ediyor

Balgöze köyünden hayvanlarını kontrol etmek için ayrıldığı evine dönmeyen Hasan Göçük'ün bulunması için, İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, güvenlik korucuları, SAR Kuzey Yüzü Dağcılık Kulübü ve Arama Kurtarma Derneği, Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma (UKSAR) Derneği, İHH arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 300 kişi arama çalışmasında yer alıyor.

Arama çalışmalarında dedektör köpeklerin yanı sıra drone da kullanılıyor.

UKSAR ekibinden Mehmet Turgut Tayuzak ekiplerin her noktaya en ince ayrıntısına kadar bakıp arama faaliyetlerini yürüttüğünü belirterek Göçük'ün bulunması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

 

Bingöl'de kaybolan 91 yaşındaki adamı arama çalışmaları devam ediyor

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