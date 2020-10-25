Kandilli Rasathanesi'nin resmi hesabından yapılan açıklamaya göre Bingöl'ün Sancaklı ilçesinde saat 12.37'de 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına yol açmadı.

SON DEPREMLER AFAD

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

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SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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