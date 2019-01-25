Bingöl’de koruma altında olan 255 kişi istihdam edildi

Bingöl'de koruma altındaki gençlerden geçtiğimiz yıl 50, şuana kadar ise 255 kişinin çeşitli kurumlarda istihdam edildiği bildirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bakanlık tarafından devlet korunmasına altında bulunan öksüz, yetim ve mağdur çocukların atanmalarının devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada," Devlet korunmasındaki öksüz, yetim ve mağdur çocuklardan iki yıl fiili koruma altına kalan ve reşit olana kadar (18 yaş) koruma altında kalan çocukların atamaları gerçekleştirildi. 2013" ten bu güne kadar 59 kız, 196 erkek çocuğumuzun ataması yapıldı. 2018 Aralık ayında 17 kız 33 erkek toplamda 50 çocuğumuzun ataması daha yapıldı. Bu çocuklarımız 2019 yılını ilk aylarında çeşitli kamu-kurum ve kuruluşlarında görevlerine başlayacaklar"denildi.

Kaynak: İHA