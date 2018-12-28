Bingöl’de koruma altındaki keçi avına 40 bin lira ceza

Bingöl'ün Yedisu ilçesi ve Ilıcalar beldesinde yasak avlanan 4 kişiye toplamda 40 bin 922 TL ceza kesildi. Ceza kesilenlerin çantasında koruma altında olan yaban keçisinin eti ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl Şube Müdürlüğü Av Koruma ekipleri, Yedisu ilçesi sınırlarında kaçak avla ilgili rutin kontrol yaptı. Kontrol esnasında avlanma yapan 2 kişinin sırt çantasında yaban keçisi eti ele geçirildi. 2 kişiye toplam 18 bin 315 TL tazminat ve 2 bin 80 TL idari para cezası kesildi.

Bingöl merkeze bağlı Ilıcalar bölgesinde de Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yapılan rutin yol kontrollerinde yasak avlandıkları öğrenilen 2 kişi yakalandı. Yapılan yasal işlemin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar şubesi tarafından şahıslara 18 bin 315 TL tazminat ve 2 bin 212 TL idari para cezası uygulandı.

Yasak olarak avlanan 4 şahsi toplam 40 bin 922 TL ceza kesildiği bildirildi.

Kaynak: İHA