Bingöl'de maske takmak zorunlu mu? Bingöl maske zorunluluğu var mı?

Bingöl'de maske takmak zorunlu mu? Maske takmak hangi illerde zorunlu? google de en çok aranan içeriklerin başında geliyor. Sağlık Bakanlığı bilim kurulu üyeleri bu konuda uyarıyor.

1 Haziran itibariyle normalleşme adımları bir bir uygulanırken, bazı yasakların geri gelebileceği ve bazı yeni tedbirlerin alınabileceği söyleniyordu. Bu kapsamda 17 Haziran’da Çanakkale, Bursa, Ankara gibi büyükşehirlerde sadece kapalı alanlarda olan maske takma zorunluluğu, açık alanlara da getirildi.

Böylece 81 ilden oluşan Türkiye’nin 45 ilinde maske takmak zorunlu hale geldi.. Peki başka hangi illerde maske takmak zorunlu? Hangi illerde maske takmak zorunlu değil? haberimizde aktarıyoruz.

Bingöl'de maske takmak zorunlu mu?

Hayır!.. Bingöl'de maske takmak zorunlu değildir. Maske zorunlu olduğu illeri sayfayı aşağı kaydırırarak öğrenebilirsiniz. Bingöl valiliği veya merkezi hükümet bu konuda bir yasak getirirse haberimiz yeniden güncellenecektir.

Maske takmak hangi illerde zorunlu?

MASKE TAKMANIN ZORUNLU OLDUĞU İLLER

Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis

İSTANBUL, ANKARA VE BURSADA MASKE ZORUNLU OLDU

Maske takma zorunluğu son olarak İstanbul için de uygulamaya konuldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, açık alanlarda maske takmanın zorunlu hale getirildiğini açıkladı.

ANKARA

Ankara Valiliği’nden yapılan açıklama şu şekilde; Bilim Kurulunun önerisi ve UHK kararınca Ankara ili içinde cadde, sokak, açık alanlar ile toplu bulunulan kapalı mekanlarda maske takma zorunlu kılınmıştır. Karara aykırı davrananlar hakkında ilgili mevzuatta belirtilen yaptırımlar uygulanacaktır.

BURSA

Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada; “İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun 17.06.2020 tarih ve 84 sayılı kararı ile; İlimizde 21.05.2020 tarih 57 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile 17 ilçe ve bu ilçelere bağlı adreslerde tıbbi/bez maske kullanımı zorunluluğu,16.06.2020 tarih 83 nolu İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile

Maske kuralı sonrası İstanbul’da ilk sabah

Maske takmak tüm şehirlerde zorunlu olacak mı?

"Maske zorunluluğundan haberim yok" dedi, kimliğini bırakıp gitti!

MASKE TAKMAMA CEZASI NE KADAR?

Maske takmanın zorunlu olduğu illerde maskesiz olarak sokağa çıkmanın cezası 3 bin 150 TL'dir.

Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığının aldığı karar şöyle:

"Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur."

282'inci maddenin içeriği:

"Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, iki yüz elli Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir"

Bu kanun maddesindeki idari para cezası miktarları 2009 yılı miktarlarıdır. 2020 yılı itibariyle, bu maddede yer alan idari para cezaları 789 TL'den 3 bin 180 TL'ye kadar olarak uygulanacaktır.