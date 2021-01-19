Koronavirüs salgını nedeniyle 81 il genelinde milyonlarca öğrenci uzaktan eğitim görüyor. Ancak çalışan anne ve babalar için kreş ve anaokulları açık tutuldu. Son günlerde ülke genelinde bir çok şehirde yoğun kar yağışı hayatı felç etti. Bu nedenle il valilikleri de tek tek yüz yüze eğitime ara verildiği açıklamalarında bulundu. Bunlarda biri de Bingöl oldu. Bingöl'de okullar tatil mi son dakika? Bingöl'de okullar kaç gün tatil? Kreş ve anaokulları tatil mi? Bingöl'de hangi kurumlar tatil edildi?

BİNGÖL'DE OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?

Bingöl’de kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitim yapan tüm eğitim kurumları 2 günlüğüne tatil edildi. Öteyandan hamile ve engelli personelin de izinli sayılacağı bildirildi.

BİNGÖL'DE HANGİ KURUMLAR, KAÇ GÜN TATİL EDİLDİ?

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Devam eden yoğun kar yağışına bağlı olarak öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları için, merkez ve merkeze bağlı tüm özel öğretim kurumlan bünyesindeki Rehabilitasyon Merkezleri ve Kişisel Gelişim Kursları ile yüz yüze eğitim yapan tüm özel/resmi anaokullarında 19.01.2021 ve 20.01.2021 tarihleri arasında 2 gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile görevliler de aynı tarihlerde idari izinli sayılacaklardır” denildi.

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