Bingöl’de okullar yarın da tatil edildi

Bingöl genelinde okullar, kar yağışı etkisini devam ettirmesi nedeniyle yarın içinde tatil edildi.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada;"İlimizdeki yoğun kar yağışı, tipi nedeniyle il geneli tüm ilk ve orta dereceli okullarda 09.01.2019 Çarşamba günü eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir"denildi.

Valilik kamuda çalışan engelli ve hamilelerinde izinli sayılacağını bildirdi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde bugünde okullar tatil edilmişti.

Kaynak: İHA