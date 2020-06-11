Bingöl’de parklar tahrip edildi

Bingöl'de kent genelinde bulunan bazı parklar, şehir magandaları tarafından tahrip edildi. Parklardaki oturma bankları yakıldı, oyun grupları, kamelyalar ve aydınlatma sistemlerinde maddi hasarlı tahribatlar oluşturulduğu bildirildi.

Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü'nce yapılan açıklamada, kent genelinde bulunan parkların kimliği belirsiz kişilerce tahribata uğratıldığı belirtildi. Işıklandırma lambaları, oturma bankları, oyun grupları, barbekü yapılarının büyük oranda tahrip edildiği belirtilen açıklamada, salıncak ve muslukların çalındığı vurgulandı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce tespit edilen tahribatların hızlıca onarıldığı kaydedilen açıklamada, ortak yaşam alanlarına topyekün sahip çıkılması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan mobil ekipler, tüm parklarımızı günlük kontrol ederek, tahrip edilen alanları düzenli bir şekilde onarıyor. Bilinçsiz çevrelerce yakılan oturma grupları, çalınan salıncak, musluk ve çöp kovalarının hızlı bir şekilde onarılarak yenileniyor. Parklarımızın onarım ve bakım çalışmaları planlı bir şekilde sürdürülmektedir" denildi.

Park ve yeşil alanlara yönelik tahribatın önlenmesi noktasında vatandaşlara duyarlılık çağrısı yapıldığı açıklamada," Park ve yeşil alanlarımızın tahribata uğratılmaması için vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz. Ortak yaşam alanları olan parklarımızı toplumsal bilinçle korumalıyız. Bu alanları tahrip etmek isteyen bilinçsiz kişilere fırsat vermemeli, şehir magandalarına karşı sessiz kalmamalıyız. Unutulmamalıdır ki doğal yaşam alanları ancak sevgiyle korunabilir. Bu anlamda halkımızdan daha fazla destek bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA