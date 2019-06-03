Bingöl’de silahlı yaralama
Olay, Adaklı ilçesine bağlı Kaynakdüzü Köyü Karakoç mezrasında meydana geldi.
Bingöl'de 40 yaşındaki bir kadın silahla vurularak yaralandı.
Olay, Adaklı ilçesine bağlı Kaynakdüzü Köyü Karakoç mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.Ş. (40) ,başından vurulmuş şekilde bulundu. Yaralı kadını gören yakınları sağlık ekiplerine haber verirken, midibüsle ambulansa yetiştirdi. Ambulansa alınan yaralı kadın, Bingöl Devlet Hastanesi'nde kaldırılarak ameliyata alındı.
Kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri olay hakkında geniş çaplı soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA
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