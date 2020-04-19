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Bingöl’de trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Kaza, merkeze bağlı Alibir köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, şarampolden aşağı dereye yuvarlandı.

Bingöl’de trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Alibir köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, şarampolden aşağı dereye yuvarlandı. Araçta bulunan 2 kişi hurdaya dönen araçta hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA




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