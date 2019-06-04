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Bingöl'de trafik kazası: 5 yaralı

BİNGÖL'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

Bingöl'de trafik kazası: 5 yaralı

BİNGÖL'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Bingöl- Genç karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. 34 VKB 52 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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DHA

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