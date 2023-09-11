Bingöl’de TYP ile 22 kişi işe alınacak

İŞKUR ile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. Protokol çerçevesinde TYP ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde çalıştırılmak üzere 22 kişi işe alınacak.

İhlas Haber Ajansı
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Bingöl’de TYP ile 22 kişi işe alınacak

Bingöl'de imzalanan protokol çerçevesinde TYP ile 22 kişi işe alınacak

İŞKUR ile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. Protokol çerçevesinde TYP ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde çalıştırılmak üzere 22 kişi işe alınacak. Başvuruların 12-16 Eylül tarihleri arasında yapılacağı bildirildi.

Alım hakkında bilgi veren İŞKUR İl Müdürü Cevdet Baycuman, "Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde çalıştırılmak üzere 22 kişinin işe alınacaktır. Başvuruların 12-16 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Katılım şartları; kuruma kayıtlı işsiz ve 18 yaşını tamamlamış olmak. Emekli ve malul aylığı almamak, öğrenci olmamak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca biri katılabilir. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen net asgari ücretin bir buçuk katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP'ye katılamaz. TYP ilanında belirtilen şartları taşımayan ya da TYP'nin aksamasına ve başarısız olmasına sebep olabilecek olan başvurular geçersiz sayılır. Asıl ve yedek katılımcılar, yüzde 100 noter kurası ile belirlenecektir. Noter kurası 20.09.2023 tarihinde saat 11:00" da Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonunda çekilecektir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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