Bingöl’de TYP’den 7 kişi işe alınacak

İŞKUR ile Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile TYP çerçevesinde 7 kişi işe alınacak.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Bingöl’de TYP’den 7 kişi işe alınacak

İŞKUR ile Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile TYP çerçevesinde 7 kişi işe alınacak.

İŞKUR ile Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında 7 kişiye yönelik olarak düzenlenecek olan Toplum Yararına Programlar (TYP) için 11 Eylül ile 15 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak başvuru için katılımcı şartları da açıklandı. İŞKUR İl Müdür Cevdet Baycuman, yaptığı açıklamada başvuru şartlarını şöyle sıraladı:

'Kuruma kayıtlı işsiz olmak. 18 yaşını tamamlamış olmak. Emekli ve malul aylığı almamak. Öğrenci olmamak (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç). Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca biri katılabilir. ADNKS'ye göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen net asgari ücretin bir buçuk katını 17 bin 103 lirayı aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP'ye katılamaz. TYP ilanında belirtilen şartları taşımayan ya da TYP'nin aksamasına ve başarısız olmasına sebep olabilecek olan başvurular geçersiz sayılır. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler TYP'ye katılamaz. Güvenlik sorgusu sonucu olumsuz çıkanlar programa başlamış olsalar dahi çıkarılırlar. Asıl ve yedek Katılımcılar, noter kurası ile belirlenecektir. Noter kurası 20 Eylül 2023 tarihinde saat 10.00" da Müftülük konferans salonunda çekilecektir. Başvurular İl Müdürlüğü , İŞKUR e-şube ve ALO-170 iletişim hattı üzerinden alınacaktır. Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde başlayacak olan kişiler 2 Ekim 2023 tarihinde başlayacak, 28 Haziran 2024 tarihinde program sona erecektir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile Emeklilere çift maaş alma imkanı geliyor
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile Emeklilere çift maaş alma imkanı geliyor
ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz: ''Kadınlar hangi mecrada olursa olsunlar etrafına katkı sağlıyo''
ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz: ''Kadınlar hangi mecrada olursa olsunlar etrafına katkı sağlıyo''
Altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş, OVP beklentilerini sıraladı ve uyardı: Üç önemli dayanak!
Altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş, OVP beklentilerini sıraladı ve uyardı: Üç önemli dayanak!
Enerji hamlesi etkisini göstermeye başladı, 25 milyon dolar Türkiye'nin cebinde kaldı
Enerji hamlesi etkisini göstermeye başladı, 25 milyon dolar Türkiye'nin cebinde kaldı
Son Haberler
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
Mezarlıkta can pazarı! Freni patlayan kamyon defin için bekleyen kalabalığın arasına daldı! 5 ölü, 25 yaralı var
Mezarlıkta can pazarı! Freni patlayan kamyon defin için bekleyen kalabalığın arasına daldı! 5 ölü, 25 yaralı var
Barcelona yeni Messi'sini buldu! Yeni bir dünya yıldızı doğuyor! Lamine Yamal Barcelona tarihine geçti
Barcelona yeni Messi'sini buldu! Yeni bir dünya yıldızı doğuyor! Lamine Yamal Barcelona tarihine geçti
Yalı Çapkını ne zaman başlıyor, hangi gün saat kaçta ? Diziye hangi yeni oyuncular katıldı?
Yalı Çapkını ne zaman başlıyor, hangi gün saat kaçta ? Diziye hangi yeni oyuncular katıldı?
Bu gün Piyasalar ne durumda? Altın, Dolar, Euro alıp satacak olanlar dikkat! 7 Eylül Perşembe güncel fiyatlar
Bu gün Piyasalar ne durumda? Altın, Dolar, Euro alıp satacak olanlar dikkat! 7 Eylül Perşembe güncel fiyatlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi! 2 bin işçi alımı yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi! 2 bin işçi alımı yapılacak
Kredi kartı ile alışveriş yapanlara kötü haber! Yeniden düzenlemeye gidiliyor
Kredi kartı ile alışveriş yapanlara kötü haber! Yeniden düzenlemeye gidiliyor
Çok Okunanlar
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda binada yerle bir oldu!
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda binada yerle bir oldu!
Müşterilerine duyurdu! Pizza restoran zinciri ‘Gel-Al’ servisinde indirim!
Müşterilerine duyurdu! Pizza restoran zinciri ‘Gel-Al’ servisinde indirim!
Emeklilere yeni müjde? SSK ve Bağ- Kur emeklisine Cumhuriyet Bayramı ve emekli ikramiye ödemesi, İşte muhtemel emekli maaş tablosu
Emeklilere yeni müjde? SSK ve Bağ- Kur emeklisine Cumhuriyet Bayramı ve emekli ikramiye ödemesi, İşte muhtemel emekli maaş tablosu
Petrolde sevindirici haberler gelmeye devam ediyor! Faraşin Yaylası'ndan petrol müjdesi bekleniyor
Petrolde sevindirici haberler gelmeye devam ediyor! Faraşin Yaylası'ndan petrol müjdesi bekleniyor
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!