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  3. Bingöl’de vaka sayıları arttı, valilikten uyarı geldi: Başa dönmek ve evlere hapsolmak istemiyorsak...

Bingöl’de vaka sayıları arttı, valilikten uyarı geldi: Başa dönmek ve evlere hapsolmak istemiyorsak...

Sağlık Bakanlığı’nın son paylaştığı vaka haritasında maviden sarı renge dönüştüğü görülen Bingöl’de vaka sayısının artmasının ardından valilik vatandaşlara, ”Başa dönmek ve evlere hapsolmak istemiyorsak lütfen kurallara uyalım” şeklindeki uyarıda bulundu.

Bingöl’de vaka sayıları arttı, valilikten uyarı geldi: Başa dönmek ve evlere hapsolmak istemiyorsak...

Bingöl, Sağlık Bakanlığı’nın 13-19 Mart tarihleri arasındaki vaka haritasına göre 100 bin kişide 47,56 orana yükseldi. Yaşanan vaka artışı nedeniyle Bingöl Valiliği’nden uyarı yapıldı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''Kıymetli Bingöllüler. Vaka sayılarımız hızla artıyor. Mavi kategoride kalıp örnek İl olalım derken sarı kategoriye geçtik. Bu durumu tekrar tersine çevirmek bizim elimizde. Başa dönmek ve evlere hapsolmak istemiyorsak lütfen kurallara uyalım” denildi.

Esnaflardan Mehmet Uzunboy, nromalleşmenin başlamasıyla herkesin rehavete kapıldığını söyleyerek, ''“Maviye dönüşmüştük pandemi döneminde. Tekrar birçok şeyin serbest olmasından dolayı da biraz daha millet rehavete kapıldı. Sarıya döndük. Sarı değil de Bingöl’e mavi yakışır. Biz esnaflar olarak zor durumdan geçiyoruz. Bundan sonra çok etkilenmemek için hepimizin dikkat etmesi lazım” dedi.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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