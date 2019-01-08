Bingöl'de ve Elazığ'da okullar tatil (3)

ELAZIĞ'DA OKULLAR YARIN DA TATİL

Elazığ'da yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle merkez ve ilçelerdeki okullarda yarın için de eğitime ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, kent genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okulların yarın tatil edildiği belirtildi.

Öte yandan, Elazığ- Diyarbakır yolu ise yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Polis, yolda önlem alırken, Karayolları Müdürlüğü ekipleri ise yolu açmak için çalışma başlattı.

DHA