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Bingöl’de yangın, baraka kullanılamaz hale geldi

Bingöl'ün Genç ilçesindeki bir mezrada baraka yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bingöl’de yangın, baraka kullanılamaz hale geldi

Bingöl'ün Genç ilçesindeki bir mezrada baraka yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Genç ilçesine bağlı Çaytepe köyü Dik mezrasında meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, Barakada elektrik kontağından olduğu değerlendirilen yangın çıktı. Yangın barakayı sürede sardı.Yangını fark eden köydeki vatandaşlar, köye yakın bulunan barajdan getirilen su tankeriyle yangını söndürdü.Ancak yangında baraka ve içindeki eşyalar kullanılmaz hale geldi.

Bingöl’de yangın, baraka kullanılamaz hale geldi

Bingöl’de yangın, baraka kullanılamaz hale geldi

Kaynak: İHA




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