Bingöl’de yangın çıktı: 2 hane ve 1 cami zarar gördü

Bingöl'de çıkan yangın, Genç ilçesine 50 kilometre uzaklıktaki Doludere köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir evin çatısında yangın çıktı. Alevler evin bitişiğindeki bulunan başka bir ev ile camiye sıçradı.

Köy sakinleri tarafından yangına müdahale edilirken, durum itfaiyeye bildirildi. İlçe belediyesi tarafından gönderilen itfaiye ekibi ve vatandaşlar yangını müdahale ederek kontrol altına almayı başardı. Yangında iki evin çatısı, samanlık ve bir caminin çatısı kullanılmaz hale geldi. Yangında saman ve kışlık yakacakların da yandığı bildirildi.