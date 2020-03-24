Bingöl’de yaşlıların alışverişi polisten

Bingöl polisi, yeni tip korona virüs nedeniyle sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar için bir yandan sokaklarda kimlik kontrolü uygulaması yaparken diğer yandan da alışverişlerini gerçekleştiriyor.

İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlara yönelik açıkladığı tedbirlerin ardından Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de de ekipler çalışma yapıyor.Bu kapsamda 65 yaş üstü ihtiyaç sahipleri için valilik koordinesinde Vali Kadir Ekinci başkanlığında "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.

Sosyal Destek Grubu'nda yer alan kurumlardan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplere de önemli görevler düştü. Polisler, hem cadde ve sokaklarda gezerek anonsla uyarıda bulunuyor, hemde kimlik kontrolü yaparak 65 yaş ve üstündeki vatandaşları evlerine gönderiyor. Bunun yanı sıra evlerinden çıkmayan ve çevresinde acil alış verişini yapacak kimsesi olmayanlar için de 155 hattı üzerinden polise görev alıyor. Vatandaşların taleplerini alan polisler, yaşlıların taleplerine göre alışverişlerini yaparak evlerine bırakıyor.

66 yaşında olduğunu ve sokağa çıkma çağrısına uyduğunu belirten Hayriye Karlı, "Sağ olsun polislerimizi aradım ihtiyaçlarımı istedim. Bana portakal, ekmek, elma bütün ihtiyacım neyse alıp getirdiler. Allah onlardan razı olsun hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA