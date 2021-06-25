Bingöl'deki 5.2 şiddetindeki depremin ardından Prof. Naci Görür'den flaş açıklama: Büyük bir deprem bekliyoruz

Afet ve Acil Durum Başkanlığı'nın verilerine göre Bingöl'ün Kigi ilçesinde saat 21:28'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.3 merkez üssünü Elazığ, Kuşbayırı olarak açıkladı.

Prof. Naci Görür, Bingöl'de depreme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Görür açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Karakoçan/Kuşbayırı (Elazığ-Bingöl) yöresinde 5,3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem DAF’ın Karlıova-Bingöl zonunda ancak Karlıova segmanının batısında Kaynarpınar-Kuşbayırı arasında. Bilindiği gibi, Karlıova segmanında büyük bir deprem bekliyoruz. Sıkıntılı bölge."

Bingöl'de 5.2 şiddetinde deprem!