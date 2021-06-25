Bingöl'deki 5.2 şiddetindeki depremin ardından Prof. Naci Görür'den flaş açıklama: Büyük bir deprem bekliyoruz
Bingöl'de saat 21:28'de 5.2 şiddetinde meydana gelen deprem sonrası açıklamalarda bulunan Prof. Naci Görür "Karlıova segmanında büyük bir deprem bekliyoruz. Sıkıntılı bölge." dedi.
Afet ve Acil Durum Başkanlığı'nın verilerine göre Bingöl'ün Kigi ilçesinde saat 21:28'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.3 merkez üssünü Elazığ, Kuşbayırı olarak açıkladı.
Prof. Naci Görür, Bingöl'de depreme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Görür açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Karakoçan/Kuşbayırı (Elazığ-Bingöl) yöresinde 5,3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem DAF’ın Karlıova-Bingöl zonunda ancak Karlıova segmanının batısında Kaynarpınar-Kuşbayırı arasında. Bilindiği gibi, Karlıova segmanında büyük bir deprem bekliyoruz. Sıkıntılı bölge."
Bingöl'de 5.2 şiddetinde deprem!