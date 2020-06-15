Bingöl'deki şiddetli depremin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı!
Bingöl merkez üssü Karlıova'da dün saat 17.24 sıralarında meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremin verdiği hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı. Kuzey Anadolu ve Güney Anadolu fay hattının kesiştiği noktada meydana gelen depremin bıraktığı hasar drone ile havadan görüntülendi.
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15 Haziran 2020 Pazartesi 10:28
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