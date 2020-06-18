İstanbul'dan Bingöl'e virüsü taşıdı! Bir köy karantinada

Bingöl'den art arda kötü haberler gelmeye devam ediyor. Deprem bölgesi kentte bu kez koronavirüs yeniden hortladı. İstanbul'dan Karlıova ilçesine bağlı Geçitli köyüne bir yakınının taziyesine gelen kişide koronavirüs tespit edilince köy karantinaya alındı.

300'Ü AŞKIN KÖYLÜ EVLERİNDE KARANTİNAYA ALINDI

İstanbul'dan, Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı 379 kişinin yaşadığı Geçitli köyüne bir yakının taziyesi için gelen kişi, koronavirüs belirtileri gösterince sağlık ekiplerine haber verildi. Hastaneye kaldırılan ismi açıklanmayan kişinin yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Bu kişi hastanede tedaviye alındı.

KÖYE GİRİŞ ÇIKIŞLARDA JANDARMA NÖBET TUTUYOR

Bu gelişme üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla köy, 14 gün karantinaya alındı. Köy giriş ve çıkışlar jandarma tarafından kapatıldı.