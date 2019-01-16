Bingöl’ün 5 ilçesinde okullar tatil edildi

Bingöl'ün 5 ilçesinde eğitime olumsuz hava şartlarından dolayı 1 gün ara verildi.

Bingöl Valiliği, kente devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 ilçede eğitime 17 Ocak Perşembe günü ara verildiğini açıkladı. Açıklamada, "Devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle Karlıova, Yedisu, Adaklı, Kiğı ve Yayladere ilçelerimizdeki tüm okullarımızda 17 Ocak 2019 Perşembe günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelde aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

Kaynak: İHA