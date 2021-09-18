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Binit ne demek, TDK'ya göre Binit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Binit kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Binit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Binit nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Binit kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Binit ne demek, TDK'ya göre Binit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Binit ne demek? Binit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi binit kelimesi. Peki binit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre binit nedir, binit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Binit kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Binit kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

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BİNİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Binit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre binit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Binilecek taşıt veya hayvan
- Hamur durumundaki ekmeklerin, fırına atılmadan önce içine konulduğu oyuk gözlü tahta

BİNİT CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Tavla tavla şahbaz atlarım sana binit olsun.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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