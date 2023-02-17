Binjamin Hasani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Binjamin Hasani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Binjamin Hasani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Binjamin Hasani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Binjamin Hasani 22 Nisan 2003 tarihinde Olten şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Binjamin Hasani Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Binjamin Hasani, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Baden 1897 futbol takımında oynamaktadır. FC Baden 1897 takımına 29 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Binjamin Hasani'nin FC Baden 1897 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Binjamin Hasani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Binjamin Hasani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Binjamin Hasani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Binjamin Hasani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Aarau U16

1 Temmuz 2019 yılında Aarau U18

18 Ocak 2021 yılında FC Aarau

29 Ağu 2022 yılında FC Baden 1897

30 Haziran 2023 yılında FC Aarau

Binjamin Hasani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Binjamin Hasani şuan FC Baden 1897 takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Binjamin Hasani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Erlinsbach, FC Aarau, Team Aargau

İsviçre U19 takımında 14 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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