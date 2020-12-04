Binlerce aday bekliyordu! TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2. dönem yerleştirme sonuçlarının açıklandığını resmi internet sitesinden duyurdu.
2020-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 19-26 Kasım'da tercihleri alınan adayların TUS 2. dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
ÖSYM 2020 TUS 2. DÖNEM YERLEŞTİRME SONUÇLARI
ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:
"DUYURU
(04 Aralık 2020)
2020-TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
19-26 Kasım 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 04 Aralık 2020 tarihinde saat 16.35'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
Adaylara saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI"