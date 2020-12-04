Binlerce aday bekliyordu! TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı

2020-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 19-26 Kasım'da tercihleri alınan adayların TUS 2. dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:

"DUYURU

(04 Aralık 2020)

2020-TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

19-26 Kasım 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 04 Aralık 2020 tarihinde saat 16.35'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Adaylara saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"