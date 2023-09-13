Binlerce asker balığının salındığı göl turizme kazandırılacak

Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde binlerce asker balığının salındığı göl, yürütülen proje ile turistlerin ilgi odağı olacak.

Atkaracalar'da 2 bin 500 metrekare alanda yapılan göl projesinde sona yaklaşılıyor. Binlerce asker balığının salındığı göle gelen ziyaretçilerin tarihi, kültürel ve doğa güzelliklerini gezerek hoşça vakit geçirmesi hedefleniyor. İçerisinde yöresel köy ürünleri satışı, tuz odası, müze, sosyal tesis, çocuk parkı ve gezi alanları bulunan göl, yerli ve yabancı turistlerini ağırlamak için gün sayıyor.

"İnşallah proje tamamlandığında güzel bir hale bürünecek"

Proje ile ilgili bilgi veren Atkaracalar Belediye Başkanı Harun Oflaz, "Asker balıkların, savaş dönemlerinde askere gittiği ve savaş sonrası yaralı olarak geri geldiği söylenen bir inanış var. Biz de bu şekilde olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla burası çok yerli ve yabancı çok turist alıyordu. Şimdi de Allah bu projeyi başlatmayı nasip etti. Bin metrekare olan alan, 2 bin 500 metrekareye çıkartıldı. Bulunduğumuz alana bir seyir terası yaptık. Taşlar döşenecek ve yeşil alanları olacak. Urfa'daki Balıklı Göl'den esinlenerek su kanalları yaptık. Buranın en büyük sorunu lavabo sorunuydu, lavabo ve şadırvanın da yapımı tamamlandı. Burada yöresel köy ürünleri satışı, tuz odası, müze, sosyal tesis, çocuk parkı ve gezi alanları olacak. Bir hayırsever, cami yaptırmıştı, camiyi yeniledik. Işıklandırılması ve sosyal donatılarıyla hemşehrilerimiz ve ziyaretçilerimizin ihtiyaçlarına cevap verir bir hale bürünecek. Gece gündüz ziyarete açık bir yer olacak. Sadece burası için değil, Çerkeş, Kurşunlu, Ilgaz için önemli bir yer. İnşallah proje tamamlandığında güzel bir hale bürünecek" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)