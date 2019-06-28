Binlerce Aydınlı büyükşehrin yaz kurslarına katılıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kültür merkezlerinde yaz etkinliklerinden binlerce Aydınlı yararlanıyor. Çocuklar ve yetişkinler için 24 Haziran'da başlayan ve ücretsiz olarak düzenlenen kurslarda vatandaşlar hem sosyalleşiyor hem de zamanlarını en iyi şekilde değerlendiriyor.

Kursiyerler bu yıl yaz etkinliklerinde ilgilerine göre ve yeteneklerini geliştirmek için gitar, bağlama, keman, ney, basketbol, futbol, voleybol, masa tenisi, badminton, pilates, jimnastik, yoga, zumba, modern dans, halk oyunları, bale, akıl oyunları, mental aritmetik, satranç, model uçak, resim, sanatsal tasarım, İngilizce ve drama kurslarına devam ediyor. Diğer taraftan Yüksel Yalova Kültür Merkezi'ndeki Bilim ve Deney Evi'nde de bilime olan ilgiyi artırmak için hem öğretmenler hem de çocuklara birçok aktivite yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği kurslara binlerce Aydınlının katılmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Kurslarımıza katılan kursiyer sayısı her yıl katlanarak artıyor. Vatandaşlarımızın özellikle de çocuklarımızın yaz aylarını en iyi şekilde değerlendirebilmelerini çok istiyoruz. Vatandaşlarımız düzenlediğimiz kurslarda yeni arkadaşlar edinip yeni beceriler elde ediyor. Bütün vatandaşlarımızı kucaklayan çalışmalara devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA