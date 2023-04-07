Binlerce kişi Adalet Bakanlığı'nda memur olacak! Bu kadrolara yüksek maaşla personel alımı başlıyor: Son tarihi kaçıran pişman olacak!

Adalet Bakanlığı, personel alımı konusunda en aktif kurumlardan biri olup her yıl birçok kişiyi işe alıyor. Adalet Bakanlığı, son açıkladığı ilanla 18305 kişi alacağını duyurdu. Bu ilan içerisinde infaz koruma memuru, zabıt kâtipliği gibi farklı pozisyonlar yer alıyor. İşte detaylar...

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Binlerce kişi Adalet Bakanlığı'nda memur olacak! Bu kadrolara yüksek maaşla personel alımı başlıyor: Son tarihi kaçıran pişman olacak!

Adalet Bakanlığı, personel alımı konusunda en aktif kurumlardan biri olup her yıl birçok kişiyi işe alıyor. Adalet Bakanlığı, son açıkladığı ilanla 18305 kişi alacağını duyurdu. Bu ilan içerisinde infaz koruma memuru, zabıt kâtipliği gibi farklı pozisyonlar yer alıyor. İşte detaylar...

Adalet Bakanlığı ilanları, yüksek maaş ve iş güvencesi nedeniyle iş arayanlar için büyük bir çekim merkezi haline gelmiştir. Ancak, Adalet Bakanlığına başvurmak isteyen adayların belirli kriterleri karşılamaları gerekmektedir. Bu kriterler, alım yapılacak pozisyona göre değişiklik göstermektedir.

ADALET BAKANLIĞI, 18.305 KİŞİLİK PERSONEL ALIMI YAPACAKmülakat

Adalet Bakanlığı, yıllık personel alımı sayısı en yüksek kurumlardan biri olarak biliniyor. Son açıklanan ilana göre bakanlık, 18.305 kişiyi istihdam edeceğini duyurdu. Bu ilan kapsamında infaz koruma memurluğu, zabıt kâtipliği gibi farklı kadrolar bulunuyor.

KADRO DAĞILIMI

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Adalet Bakanlığı, yapılacak olan alımda Ceza ve Tevkif Evleri, Personel Genel Müdürlüğü ve İcra Dairesi bünyesinde istihdam edilecek personel sayısını belirledi. Personel Genel Müdürlüğü için 9.229, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü için 8.376 ve İcra Dairesi için 700 personel alınması planlanıyor.

Ayrıca, alım yapılacak diğer kadrolar şöyle sıralanıyor: 112 koruma görevlisi, 3.618 zabıt kâtibi, 830 mübaşir, 5.016 infaz koruma memuru, 202 şoför, 159 teknisyen, 919 hizmetli, 141 büro personeli, 500 icra kâtibi ve 61 hemşire.

BAŞVURU ŞARTLARI

başvuru

Henüz 18305 kişilik personel alımı için net bir tarih açıklanmamıştır, ancak ilana ilişkin detayların yakın zamanda açıklanması bekleniyor. Başvuru yapabilmek için adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, kamu haklarından kısıtlı olmamaları ve hapis cezası almamış olmaları gerekmektedir. Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış ya da ertelenmiş olma şartı aranmaktadır. Ayrıca kurum tarafından yapılan güvenlik soruşturmasından da geçmek gerekmektedir. Farklı kadro türlerine göre ise ek koşulların da sağlanması istenmektedir.

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